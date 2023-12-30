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Восемь ледовых переправ ввели в эксплуатацию за сутки в Иркутской области

В Иркутской области за сутки ввели в эксплуатацию восемь ледовых переправ на территории шести районов, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

В частности, по две – в Усть-Кутском и Катангском районах, по одной – в Усольском, Нижнеудинском, Бодайбинском и Киренском.

Всего в настоящее время в Приангарье действует 27 ледовых переправ: в Усть-Кутском районе – две, в Усольском – одна, Нижнеудинском – две, Катангском – две, Бодайбинском – одна, Братском – три, Казачинско-Ленском – три, Качугском – одна, Тайшетском – шесть, Чунском – одна, Киренском – три, Бодайбинском – одна.

В общей сложности в зимний период на территории Иркутской области планируется открытие 55 ледовых переправ – 15 областного и 40 местного значения в 21 муниципальном образовании.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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