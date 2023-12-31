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В Иркутске читинец хранил в гаражах нелегальный нефрит на 2 млн рублей

Нефрит на сумму более 2 млн рублей нашли в нескольких гаражах в Иркутске – в незаконном обороте минерала обвиняют 33-летнего жителя Читинской области, рассказали в региональной прокуратуре.

По версии правоохранителей, мужчина хранил нефрит в боксах на территории Октябрьского района, преступление пресекли полицейские. В отношении предполагаемого преступника возбуждено уголовное дело по соответствующей статье.

Читинцу грозят штраф до 2 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок до 4 лет со штрафом до полумиллиона рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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