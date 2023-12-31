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Полнометражную комедию сняли в Иркутске к Новому году

Иркутская Burkalo Company сняла к Новому году комедию – это третий полнометражный фильм к празднику, созданный в столице Приангарья, следует из данных организации.

Фильм называется «Здравствуй, школа! Новый год». Главные роли в нем исполнили актеры Владимир Селиванов, Тимофей Зайцев, Константин Озеров и другие.

В картине повествуется история о праздничном школьном концерте, где должны были выступать родители, но они отказались, чтобы не позориться. Однако взрослые в последний момент все же решают подготовить программу, чтобы спасти от увольнения местного завуча.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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