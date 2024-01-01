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Восемь пожаров произошло в Иркутской области в новогоднюю ночь

Фото ГУ МЧС Иркутской области

Чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

В новогоднюю ночь в регионе произошло восемь пожаров, чрезвычайных ситуаций не зарегистрировано. В Братске на пожаре погибли два человека. В Ангарске от огня пострадал один, десять человек спасены.

Ночью произошло четыре аварии. В Аларском районе сбит пешеход, он погиб.

«Напоминаю, что с 29 декабря по 10 января у нас в регионе действует режим повышенной готовности, а также особый противопожарный режим», – добавил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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