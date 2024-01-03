Три человека пострадали во время катания на «паровозике» из тюбов в Иркутской области

Авария произошла на дороге неподалеку от поселка Невон Усть-Илимского района – машина столкнулась с тюбами, привязанными к другому автомобилю: пострадали люди. Подробности рассказали в пресс-службе региональной полиции.

Фото полиции Иркутской области

Установлено, что 33-летняя женщина-водитель Toyota Ipsum прицепила снегокат и два тюба к своему транспорту. В какой-то момент участников «паровозика» вынесло на встречную полосу, где они столкнулись с «Волгой».

«Первый удар пришелся на 13-летнюю школьницу, которая находилась за рулем снегоката. Пострадавшую девочку с переломом голени доставили в медицинское учреждение. Также за помощью к медикам обратились двое взрослых», – уточнили в полиции.

По факту случившегося проводится проверка.