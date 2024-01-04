Корабль застрял во льду Байкала в районе Листвянки

Судно застряло во льду Байкала в Иркутской области – оно вышло в плавание вне сроков навигации, рассказали в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

«2 января 2024 года в районе поселка Листвянка Иркутского района судно "Василий Беклемишев" вышло в плавание вне сроков навигации. Примерно в 10 километрах от берега оно застряло во льду», – рассказали в надзорном ведомстве.

Известно, что в момент происшествия пассажиры на борту отсутствовали, пострадавших нет. В настоящее время корабль отшвартован к месту стоянки.

Начата проверка соблюдения законодательства о безопасности плавания, по результатам которой при наличии оснований судовладелец может быть привлечен к административной ответственности.