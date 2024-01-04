Мороженое стало лидером в экспорте молочной продукции Иркутской области

Назван лидер в экспорте молочной продукции в Иркутской области – таковым оказалось мороженое: оно составляет в поставках данной категории товаров более 99%, рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Добиться высоких показателей удалось благодаря реализации программ «Экспорт продукции АПК». Сегодня ведущими предприятиями, осуществляющими производство мороженого в Приангарье, являются «Ангария» и «Фабрика Мороженного СМК».

«Региональные производители не только выпускают мороженое для внутреннего рынка, но и поставляет свою продукцию в другие города России, а также на экспорт. Основными экономическими партнерами Приангарья по приобретению мороженого являются Китай и Монголия», – пояснил министр сельского хозяйства Иркутской области Илья Сумароков.

В настоящее время в регионе производится широкий ассортимент весового и порционного мороженого, в том числе торты и фруктовый лед. Кроме того, ежегодно новые разрабатываются новые виды и наименования лакомства.

Для создания сладостей используется молоко местного производства.