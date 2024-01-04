Дед Мороз угнал автомобиль в Иркутской области, чтобы поздравить местных жителей

Мужчина в костюме Деда Мороза стал фигурантом уголовного дела – его заподозрили в угоне отечественного автомобиля в городе Нижнеудинске, рассказали в полиции Иркутской области.

С заявлением об угоне машины в правоохранительные органы обратился местный житель. Он рассказал, что накануне возле одного из магазинов он увидел парня в костюме Деда Мороза, после чего предложил ему сесть в свой ВАЗ и вместе отправиться поздравлять жителей города.

Во время маршрута водитель припарковал автомобиль, чтобы сходить в магазин. Когда вернулся, то обнаружил пропажу транспорта вместе с Дедом Морозом.

Исчезнувшую легковушку разыскали за полчаса. По горячим следам был задержан и угонщик. Им оказался 25-летний местный житель. Он пояснил правоохранителям, что забрал машину, чтобы самостоятельно ехать поздравлять жителей Нижнеудинска и не ждать собственника. При этом далеко уехать не вышло, потому что вскоре мужчина въехал в сугроб.

Возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения», ведется расследование.