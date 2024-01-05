Суэцкий канал теперь под контролем БРИКС

Это крупнейшая торговая артерия мира.

С 1 января 2024-го в состав БРИКС вошли еще 6 стран: Аргентина, Египет, Эфиопия, Иран, Саудовская Аравия и ОАЭ. В свою очередь, председательство БРИКС перешло к России.

Благодаря вступлению в альянс Египта, под контроль БРИКС перейдет крупнейшая торговая артерия мира – Суэцкий канал. По данным администрации канала, с 2022 по 2023 годы через него прошло 25 897 судов, которые перевезли 1,5 млрд тонн грузов, а сборы за транзит составили 9,4 млрд долларов. Такие данные приводит Институт развития технологий ТЭК (ИРТТЭК).

«В 2021-м через Суэцкий канал прошло 5% мировой сырой нефти, 10% нефтепродуктов, а также 8% Сжиженного природного газа, перевозимого морским путем. Сегодня, когда поставки российских углеводородов в Европу существенно сократились, доля Суэцкого канала в мировом транзите углеводородов оценивается еще выше», – говорят эксперты ИРТТЭК.