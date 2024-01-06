Меньше всего суеверных людей – среди маркетологов и программистов

28% россиян назвали себя суеверными. В опросе сервиса по поиску работы SuperJob приняли участие представители экономически активного населения из всех округов страны.

Каждый второй россиянин не считает себя суеверным. 28% признались, что верят в приметы. Причем женщины в подобной слабости признавались чаще мужчин, а старшее поколение – чаще тех, кто моложе.

Среди представителей распространенных профессиональных групп вот уже который год больше всего суеверных – среди медицинских сестер (46%). На втором месте в этом году – HR-менеджеры (в приметы верят 36% из них), а год назад были продавцы. На третьем месте сегодня – водители (35%). Меньше всего суеверных – среди специалистов по маркетингу (18%) и программистов (19%). Среди снабженцев и учителей доверяют приметам только по 21%.