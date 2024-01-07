Назван топ фраз, используемых телефонными мошенниками

Аферисты нередко используют одни и те же фразы, чтобы по телефону обмануть доверчивых граждан. Топ самых популярных из них составила и опубликовала пресс-служба МВД.

Сразу класть трубку стоит, если неизвестные собеседники говорят вам следующее:

Оформлена заявка на кредит;

Сотрудник Центробанка;

Специальный или безопасный счет;

Идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию;

Ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция;

Истекает срок действия сим-карты;

Продиктуйте код из СМС-сообщения;

Вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка.

«Если слышите эти фразы, значит, на связи с вами мошенник», – резюмировали в полиции.