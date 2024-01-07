Назван топ фраз, используемых телефонными мошенниками

Аферисты нередко используют одни и те же фразы, чтобы по телефону обмануть доверчивых граждан. Топ самых популярных из них составила и опубликовала пресс-служба МВД.
Сразу класть трубку стоит, если неизвестные собеседники говорят вам следующее:
- Оформлена заявка на кредит;
- Сотрудник Центробанка;
- Специальный или безопасный счет;
- Идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию;
- Ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция;
- Истекает срок действия сим-карты;
- Продиктуйте код из СМС-сообщения;
- Вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка.
«Если слышите эти фразы, значит, на связи с вами мошенник», – резюмировали в полиции.