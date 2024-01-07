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Назван топ фраз, используемых телефонными мошенниками

Аферисты нередко используют одни и те же фразы, чтобы по телефону обмануть доверчивых граждан. Топ самых популярных из них составила и опубликовала пресс-служба МВД.

Сразу класть трубку стоит, если неизвестные собеседники говорят вам следующее:

  • Оформлена заявка на кредит; 
  • Сотрудник Центробанка;
  • Специальный или безопасный счет; 
  • Идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию;
  • Ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция;
  • Истекает срок действия сим-карты;
  • Продиктуйте код из СМС-сообщения;
  • Вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка.

«Если слышите эти фразы, значит, на связи с вами мошенник», – резюмировали в полиции.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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