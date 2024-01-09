Тридемия идет в России

Или распространение трех вирусов одновременно. Об этом рассказали эксперты, опрошенные «Известиями».

Сейчас в стране распространяются грипп, COVID-19 и респираторно-синцитиальная инфекция. При этом случаи микст-инфекций, когда человек одновременно заражается несколькими заболеваниями, крайне редки.

– Сложившаяся осенью 2023 года ситуация в России в некоторых странах характеризуется как тридемия – одновременное распространение трех вирусов, рассказал профессор вирусологии, – говорит главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн

За последнюю неделю 2023 года в Иркутской области зарегистрировано 19 819 случаев ОРВИ, из них 10 822 – дети. Подтвержден диагноз грипп у 750 человек. В целом по области показатель заболеваемости находится ниже эпидпорога на 27,5%. Такие данные привели в региональном Роспотребнадзоре.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам носить маски. На 50 неделе 2023 года в России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Показатель вырос на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей. В 41 регионе РФ показатели заболеваемости превышают среднероссийские.

«Не стоит забывать о мерах личной профилактики. Необходимо тщательное мытье рук после прогулки, применение кожных антисептиков и масок, а также дезинфекция гаджетов, – все это по-прежнему помогает защитить себя, своих близких от вирусов. Многие люди до сих пор этим пренебрегают, поэтому необходимо пересмотреть отношение к защите себя и окружающих от вирусных инфекций. В регионах России завершается иммунизация населения против гриппа. Всего привито почти 78 млн человек», – говорит руководитель Роспотребнадзора.