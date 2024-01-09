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Неизвестный спас инвалида из горящего дома в Нижнеудинском районе и исчез

Инцидент произошел в частном доме на улице Рабочей города Алзамай. Об этом рассказали в МЧС региона.

Вечером 28 декабря из-за короткого замыкания произошел пожар в частном доме на улице Рабочей города Алзамай. В нем проживал мужчина, который мог передвигаться только в инвалидном кресле. На помощь ему пришел неизвестный. Он эвакуировал пострадавшего и отвез его к родственникам. Человека ни они, ни сам спасенный не запомнили.

«Просим лиц, владеющих какой-либо информацией позвонить по телефону +79397945892 – одел надзорной деятельности и профилактической работы по Нижнеудинскому району», – говорится в сообщении министерства.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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