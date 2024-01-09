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Стенд Иркутской области вошел в десятку лучших на форуме «Россия»

В номинации «Лучший виртуальный тур» экспозиционный стенд Приангарья набрал 763 балла и вошел в первую десятку. Об этом рассказали в пресс-службе региона.

Лучших выбирают в 11 номинациях. Стенд Иркутской области занял 11-е место еще в четырех номинациях: «Лучшая для детей», «Прогресс и инновации», «Лучший интерактив», «Лучший социальный проект». В других номинациях – не ниже 15-го места.

Голосование продолжается, принять участие в нем могут все желающие. Для этого нужно перейти по ссылке, авторизоваться, найти Иркутскую область на интерактивной карте и поставить галочки напротив 11 номинаций, причем выбрать можно как одну или несколько номинация, так и все сразу.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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