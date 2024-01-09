В Иркутской области повысили тарифы на электроэнергию для населения

В 2024 году тарифы поднимут с 1 июля. По словам губернатора Игоря Кобзева, дифференцированные тарифы, которые зависят от объема потребления, в регионе вводиться не будут.

Служба по тарифам Иркутской области утвердила тарифы на электрическую энергию для населения на 2024 год. Соответствующий приказ подписал руководитель службы Александр Халиулин. Тарифы утверждены в соответствии с ограничениями Правительства Российской Федерации и Федеральной антимонопольной службы для Иркутской области.

– С 1 января по 30 июня 2024 года одноставочный тариф на электроэнергию для жителей городов региона составляет 1,42 рубля за киловатт-час, для сельского населения – 0,994 рубля за киловатт-час. С 1 июля по 31 декабря 2024 года стоимость одного киловатт-часа будет 1,58 рубля для городского населения и 1,106 рубля для сельских территорий. Садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества тарифицируются в зависимости от их расположения: сельский тариф для находящихся в сельской местности, городской – для расположенных в черте города, – говорится в сообщении пресс-службы правительства Иркутской области.

«Повышение тарифов связано с инфляционными процессами, – прокомментировал в соцсетях губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. – Средства необходимы на обновление сетей, чтобы все работало без аварий и сбоев». Он добавил, что «дифференцированные тарифы по объемам потребления приказом службы у нас не вводились».

Отметим, Иркутская область по-прежнему остаётся субъектом Российской Федерации с самыми низкими тарифами на электроэнергию. На втором месте – Республика Хакасия, где с 1 января тариф в городах установлен на уровне 2,67 рубля за киловатт-час, в сельской местности – 1,87 рубля за киловатт-час.

В декабре 2023 года сообщалось, что ФАС может заставить ряд регионов изменить тарифы на электроэнергию на 2024 год. В их числе называлась Иркутская область. При резком увеличении нагрузки на юрлиц власти хотели обязать регионы переводить население на дифференцированные тарифы.

Энергопотребление в Иркутской области растёт высокими темпами. В декабре регион обновил рекорд по потреблению электричества. Исторический максимум потребляемой мощности составил более 10 тыс. МВт.