Новогодние праздники для иркутских энергетиков прошли штатно

Иркутская электросетевая компания традиционно работала в усиленном режиме. Более 100 бригад в эти дни несли дежурство в Иркутске, Иркутском и Шелеховском районах, было задействовано свыше 600 единиц техники, а также автономные резервные источники питания.

Большая часть отключений с 30 декабря по 8 января носила локальный характер по причине превышения мощности отдельными потребителями. Крупных массовых отключений допущено не было.

В значительной части случаев подачу электроснабжения восстанавливали в течение 2-3 часов. Только дважды потребовалось больше времени для сложных работ на кабельных линиях – 5 января в Марковском МО и 8 января в Ново-Ленино. Оба отключения были вызваны значительно возросшей нагрузкой на сеть. Всего в восстановительных работах принимали участие 20 человек и 9 единиц техники, в том числе передвижная лаборатория. На время их проведения электроснабжение осуществлялось по временной схеме с поочередным включением. Длительность отключений не превысила нормативную.

Специалисты напоминают о необходимости соблюдения жителями разрешенных режимов потребления электроэнергии. Это позволит избежать подавляющего числа аварийных ситуаций.

В праздничные дни более чем на треть снизилось количество звонков в Единый энергетический информационно-справочный центр по номеру 8-800-100-9-777. По данным «Иркутскэнергосбыта», также сократилось время ожидания ответа оператора – сразу на 44% до 36 секунд.

Для оперативного информирования жителей с 30 декабря по 8 января было увеличено время работы специалистов в соцсетях «Свет38» – с 08:00 до 22:00. Сотрудники размещали информацию о текущих работах, а также отвечали на вопросы жителей – всего их поступило более 250, это в несколько раз меньше, чем в предпраздничные недели.