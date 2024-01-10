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10 тысяч иркутян поучаствовали в спортивных новогодних мероприятиях Иркутска

В центре города состоялся детский хоккейный турнир «Игры на валенках» и веселые старты среди дворовых команд. На соревнования заявились более 30 ребят. Победителям вручили медали и грамоты. Об этом рассказали в мэрии.

Мероприятие прошло на площади у памятника Александру III, где открыта Аллея славы русского хоккея. Здесь установлены стенды с информацией о спортсменах, прославивших столицу Прибайкалья, ледяные инсталляции. Общественное пространство оформили в рамках проекта администрации Ледовый город «Счастье чистой воды» и новогодних игр «Энергия», организованных компанией Эн+.

Организаторами выступили управление по физической культуре, спорту и молодежной политике мэрии, МКУ «Городской спортивно-методический центр» и компания Эн+.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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