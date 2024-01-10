Мост через реку Полива обрушился в Усть-Илимском районе

Он находится на границе с Красноярским краем.

Конструкция упала под тяжестью лесовоза. Водитель жив и не пострадал. Все надзорные органы проинформированы о ситуации. Летом 2019 года мост обследовали и признали годным к эксплуатации. Пока на месте аварии организовали объезд.

«На технологической дороге, которая принадлежит УИ ЛПК, разрушилась переправа в сторону населенного пункта Чемдальск. Дорога и, собственно, мост не предназначены для проезда гражданского транспорта», – пишет губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.