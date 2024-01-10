В 2023 году аграрии Иркутской области получили от Россельхозбанка 6 млрд рублей – все на льготный условиях

За 2023 году аграрии Иркутской области получили от Россельхозбанка 6 млрд рублей. Все средства были предоставлены на льготных условиях, благоприятных для развития сельского хозяйства.

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова отметила, что важное место в структуре финансовой поддержки традиционно заняли сезонные работы. РСХБ выдал на эти цели 4,5 млрд. рублей. Они также были выданы на льготных условиях.

«Несмотря на рост ключевой ставки, кредиты для аграрного сектора остаются льготными. Ставка по ним не превышает пяти процентов. Это позволило не только сохранить объемы финансирования, но и увеличить их по некоторым сегментам клиентов. Например, малым хозяйствам, среднему бизнесу мы выдали средств на 10-15 процентов больше прошлогоднего», - отметила Наталья Баркова.

В целом российские аграрии получили от Россельхозбанка более 1,6 трлн рублей, что является рекордным показателем за годовой период, в том числе 786,1 млрд рублей на сезонные работы.

«За время работы РСХБ направил на поддержку агропромышленного комплекса России 15 трлн рублей. Мы приняли участие в реализации более 5,5 тыс. инвестиционных проектов по строительству и модернизации объектов АПК. Современные производства позволили обеспечить продовольственную безопасность страны и нарастить экспорт сельхозпродукции. А создание рабочих мест и инфраструктуры вокруг предприятий привело к повышению качества жизни на сельских территориях. Это две ключевых задачи для Россельхозбанка, на решение которых мы продолжим направлять финансовые и цифровые ресурсы», – подчеркнула Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Ирина Жачкина.