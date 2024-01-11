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Карта Mir Supreme от Банка «Приморье» открывает новые возможности

Держатели карты  Mir Supreme, сразу получают статус премиального клиента и вместе с этим ещё больше выгоды.

– Карты Mir Supreme открывают нашим клиентам целый мир новых привилегий, безграничных возможностей и комфорта, – говорится в сообщении банка "Приморье".  

Мир привилегий: 

  • Статус премиального клиента Банка Приморье
  • Персональный менеджер
  • Специальные условия по вкладам и другим продуктам Банка, доступные исключительно ВИП-клиентам  

Мир преимуществ:

  • Повышенный кешбэк до 10 000 руб.: 

Кешбэк 5% на АЗС, каршеринг, рестораны, медицинские услуги (клиники, аптеки, стоматология)

Кешбэк 1% на все.

  • Специальные предложения и акции от партнеров программы лояльности https://mirpass.privetmir.ru/

Мир комфорта: 

  • Доступы в бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов по России и за рубежом – до 8 проходов в месяц, в зависимости от оборота по карте и остатков.
  • Премиальные зоны обслуживания в офисах Банка Приморье. 

Бесплатно:

Выпуск карты + 2 дополнительные карты

Сервис информирования

Снятие наличных в банкоматах сторонних банков до 150 тыс. руб.

Обслуживание 2990 руб./месяц, либо бесплатно при соблюдении одного из условий накопления остатков или оборота по карте. 

Подробнее на сайте банка www.primbank.ru  или по тел.  88002002086

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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