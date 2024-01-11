Карта Mir Supreme от Банка «Приморье» открывает новые возможности

Держатели карты Mir Supreme, сразу получают статус премиального клиента и вместе с этим ещё больше выгоды.

– Карты Mir Supreme открывают нашим клиентам целый мир новых привилегий, безграничных возможностей и комфорта, – говорится в сообщении банка "Приморье".

Мир привилегий:

Статус премиального клиента Банка Приморье

Персональный менеджер

Специальные условия по вкладам и другим продуктам Банка, доступные исключительно ВИП-клиентам

Мир преимуществ:

Повышенный кешбэк до 10 000 руб.:

Кешбэк 5% на АЗС, каршеринг, рестораны, медицинские услуги (клиники, аптеки, стоматология)

Кешбэк 1% на все.

Специальные предложения и акции от партнеров программы лояльности https://mirpass.privetmir.ru/

Мир комфорта:

Доступы в бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов по России и за рубежом – до 8 проходов в месяц, в зависимости от оборота по карте и остатков.

Премиальные зоны обслуживания в офисах Банка Приморье.

Бесплатно:

Выпуск карты + 2 дополнительные карты

Сервис информирования

Снятие наличных в банкоматах сторонних банков до 150 тыс. руб.

Обслуживание 2990 руб./месяц, либо бесплатно при соблюдении одного из условий накопления остатков или оборота по карте.

Подробнее на сайте банка www.primbank.ru или по тел. 88002002086