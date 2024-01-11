Карта Mir Supreme от Банка «Приморье» открывает новые возможности

Держатели карты Mir Supreme, сразу получают статус премиального клиента и вместе с этим ещё больше выгоды.
– Карты Mir Supreme открывают нашим клиентам целый мир новых привилегий, безграничных возможностей и комфорта, – говорится в сообщении банка "Приморье".
Мир привилегий:
- Статус премиального клиента Банка Приморье
- Персональный менеджер
- Специальные условия по вкладам и другим продуктам Банка, доступные исключительно ВИП-клиентам
Мир преимуществ:
- Повышенный кешбэк до 10 000 руб.:
Кешбэк 5% на АЗС, каршеринг, рестораны, медицинские услуги (клиники, аптеки, стоматология)
Кешбэк 1% на все.
- Специальные предложения и акции от партнеров программы лояльности https://mirpass.privetmir.ru/
Мир комфорта:
- Доступы в бизнес-залы аэропортов и ж/д вокзалов по России и за рубежом – до 8 проходов в месяц, в зависимости от оборота по карте и остатков.
- Премиальные зоны обслуживания в офисах Банка Приморье.
Бесплатно:
Выпуск карты + 2 дополнительные карты
Сервис информирования
Снятие наличных в банкоматах сторонних банков до 150 тыс. руб.
Обслуживание 2990 руб./месяц, либо бесплатно при соблюдении одного из условий накопления остатков или оборота по карте.
Подробнее на сайте банка www.primbank.ru или по тел. 88002002086
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