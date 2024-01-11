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Доллар на минимумах 2024

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Рубль в четверг продолжил укрепляться, доллар на Мосбирже упал ниже 89 рублей. В начале торгов доллар торгуется на уровне 88,70 руб. за доллар.

– С технической точки зрения формация заточена на продолжение коррекции доллара, евро и юаня на локальные минимумы ноября 2023 г. Да и фундаментальные факторы пока благоволят крепости рубля, – отмечают аналитики БКС Мир инвестиции.

Эксперты добавляют, что глобальный доллар и доходности гособлигаций США, скорее всего, исчерпали отскок с полугодового дна, и могут продолжить снижение. А это факторы в пользу роста спроса в рисковых активах, и вчера американские индексы вновь рванули на годовые максимумы. Да и резервные валюты Европы, Азии и нацвалюты развивающихся экономик могут приободриться.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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