В Байкальске в 2023 году отремонтировали более 10 км дорог

В 2024 году работы продолжатся.

Что было сделано в рамках программы социально-экономического развития Байкальска до 2040 года, которая была утверждена год назад Президентом РФ Владимиром Путиным, обсудили на совещании под руководством губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Напомним, что программа была разработанп совместно Правительством РФ, Правительством Иркутской области и БАЙКАЛ.ЦЕНТР (дочерним обществом ВЭБ.РФ) – на основе стратегического мастер-плана Байкальска. Реализация программы разбита на два этапа:

на первом – 2023-2027 годы – должны быть запущены процессы, связанные с проектно-сметной документацией,

на втором этапе – 2028-2040 годы – планируется реализация заложенных проектов.

Особое внимание в программе уделено развитию города, модернизации коммунальной инфраструктуры, жилого фонда, проектам в сфере экологии и туризма.

– Последние несколько лет мы живем в условиях неопределенности и новых вызовов, но тем не менее мы должны смотреть в будущее и реализовывать намеченные планы. Реализация программы Байкальска подразумевает под собой решение большого спектра вопросов – главных, базовых для нормальной жизнедеятельности города, – подчеркнул Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Как сообщил министр транспорта и дорожного строительства Иркутской области Максим Лобанов, в Байкальске в 2023 году в рамках модернизации улично-дорожной сети капитально отремонтировали 10 километров дорог. Это участки в мкр. Гагарина (4,1 км.), в мкр. Южный (2,4 км.), в мкр. Строитель (3,7 км.). На эти цели из областного бюджета было выделено 198,5 млн рублей.

Также в 2023 году был выполнен ремонт автомобильной дороги, проходящей от федеральной трассы Р-258 «Байкал» Иркутск-Улан-Удэ-Чита до медико-санитарной части г. Байкальска. Протяжённость участка дороги – 0,8 км. Стоимость объекта составила 16 млн рублей.

По словам Максима Лобанова, работы по ремонту дорог в Байкальске будут продолжены. На 2024-2026 годы запланировано по 50 млн рублей ежегодно. В 2024-2025 годах запланировано завершить капитальный ремонт участка автомобильной дороги на БЦБК протяжённостью 0,9 км. На эти цели выделено 90,2 млн рублей. Работы были начаты в прошлом году. На сегодня готовность объекта – 5%.