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Банк Уралсиб повысил ставки по вкладу «Почетный пенсионер»

Банк Уралсиб повысил ставки по вкладу «Почетный пенсионер». Доходность по вкладу теперь составляет 13,49 – 14,15% годовых с учетом капитализации процентов, в зависимости от срока вклада. Вклад может открыть клиент, получающий пенсию на карту «Почетный пенсионер», а также любую другую карту или счет Банка Уралсиб.  

Вклад может быть открыт в офисе Банка Уралсиб на сроки 121,181,367 и 732 дня. Сумма вклада от 50 тыс. до 10 млн рублей включительно. Пополнение и расходные операции по вкладу не предусмотрены.

Подробную информацию и полные условия по вкладам и накопительным счетам можно получить в ближайших отделениях Банка Уралсиб, по телефону 8-800-250-57-57 (звонок по России бесплатный) или на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. Дополнительный офис "Иркутский" Филиала ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в г. Новосибирск. Банк УРАЛСИБ erid:LdtCK4XmB

/ Сибирское Информационное Агентство /
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