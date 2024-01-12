Валютные кредиты показали рекордное сокращение

До 47 млрд рублей, следует из данных ЦБ, которые проанализировали «Известия».

Объем валютных кредитов россиян впервые упал ниже 50 млрд рублей с начала ведения статистики в 2015 году. На 1 декабря 2023-го показатель снизился до минимальных 47,4 млрд в рублевом эквиваленте, следует из данных ЦБ. Из них на ипотеку пришлось 8,7 млрд рублей. Всего за 11 месяцев прошлого года долги населения перед банками в инвалюте сократились на 12%.

Старые ссуды в токсичных валютах постепенно гасятся, а новые выдаются лишь точечно, объяснили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Там добавили: в условиях санкций и действующих ограничений на снятие наличной валюты спрос на такие займы со стороны населения минимален. С января 2022-го объем подобных долгов сократился вдвое. Сейчас их доля составляет 0,1% от общего портфеля.

Такая динамика связана с общей тенденцией на девалютизацию российской экономики после февраля 2022-го и введения жестких санкций, которые повысили риски на валютном рынке.

Ранее ВТБ сообщил о рекордной выдаче ипотечных займов. В 2023 году российские банки выдали физлицам ипотеку примерно на 7,8 трлн рублей. Этот результат стал рекордным в истории рынка, на 60% превысив результат 2022 года. Тем не менее, спрос заемщиков на кредиты стал охлаждаться в конце года на фоне роста ставок и изменения условий по госпрограммам. В 2024 году этот тренд продолжится, и объем выдач жилищных кредитов снизится минимум на треть, прогнозируют эксперты банка.

ВТБ в 2023 году оформил около 348 тысяч жилищных кредитов почти на 1,5 трлн рублей, что по объему более чем на 40% превышает показатель по итогам 2022 года и на четверть – 2021 года. «Этот результат стал для банка рекордным за всю историю работы», – отметил вице-президент, руководитель департамента продаж в партнёрских каналах ВТБ Евгений Дячкин.