Клиенты Банка Уралсиб получили доход 10,2% годовых по стратегии «Новые перспективы» от «Инлайф страхование жизни»

20 декабря 2023 года прошла шестая дата наблюдения по полисам ИСЖ со стратегией «Новые перспективы» страховой компании «Инлайф страхование жизни». Стратегия завершилась досрочно, так как сработал механизм autocall. По итогам инвестирования клиенты получили 100% вложенного капитала и выплату 6-ти купонов. Доход составил 5,1% (10,2% в годовом эквиваленте) за полгода с даты начала инвестирования.

Стратегия «Новые перспективы» – это стратегия с ежемесячной гарантированной выплатой купонов и условной защитой капитала по итогам действия программы. По договорам, оформленным с 22 июня по 11 августа 2023 года включительно, сработал механизм автоотзыва уже спустя полгода с начала инвестирования. Договоры прекратили свое действие, клиентам будет выплачена инвестированная сумма и дополнительный инвестиционный доход.

Полис инвестиционного страхования жизни «Верное решение» – это финансовый инструмент, который сочетает в себе страхование жизни с выплатой возможного дополнительного инвестиционного дохода. При оформлении полиса ИСЖ клиент может выбрать одну из нескольких инвестиционных стратегий с разным уровнем риска.

Получить подробную информацию и ознакомиться со всеми условиями по программе ИСЖ «Верное решение» можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте банка.