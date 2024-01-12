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Курс доллара упал ниже 88 рублей

Впервые с 23 ноября 2023 года.

Доллар открыл пятничные торги снижением – валюта впервые с 23 ноября прошлого года упала ниже 88 рублей.

«Ориентируемся, что доллар сегодня будет стоить в пределах 88,0-89 рублей поскольку есть вероятность, что темп укрепления может замедлиться на фоне закрытия инвесторами коротких позиций перед выходными днями», – говорит Станислав Дужинский, специалист центра аналитики и экспертизы ПСБ.

Напомним, что валюта начала год с ослабления. Доллар опустился ниже 90 руб., евро достиг 98,3 руб. на торгах в понедельник. Рубль в четверг продолжил укрепляться, доллар на Мосбирже упал ниже 89 рублей – 88,70 руб. в начале торгов.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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