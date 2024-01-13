Власти Иркутска рассказали, как решат проблему с шумом из-за стройки на Култукской

Администрация Иркутска провела встречу с жителями домов № 99/19 и 99/20 на улице Култукской, которым мешает шум и вибрация от строительства канализации. О том, как будет решена проблема, рассказали в мэрии.

«Несмотря на то, что рабочее время строителей с 8:00 до 19:00, все вибрационные работы они будут осуществлять только с 9:00 до 18:00. Помимо этого, представители заказчика и руководство подрядной организации усилят контроль за качеством и методами выполнения работ», – прокомментировала заместитель мэра – председатель комитета по управлению Правобережным округом Елена Торохова.

Кроме того, планируется проводить фотофиксацию состояния общедомового имущества. Для обмена оперативной информацией создан чат в соцсетях, куда включат представителей инициативной группы жителей и всех ответственных структур.

Ранее из-за жалоб людей, которые стали поступать с октября 2023 года, было принято решение снимать верхнюю часть грунта экскаватором, что позволило снизить воздействие на здания. Помимо этого, специалисты управляющей компанией установили на дома маячки.