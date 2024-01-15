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Импортеры отказались покупать электронику за доллары и евро

Сейчас они используют рубль, юань, дирхам, вон и донг. Об этом «Известиям» рассказал менеджер одного из производителей электроники.

«Сейчас в 99% случаев мы используем рубль, юань, дирхам, вон, донг. Это имеет свои преимущества: так, нет рисков прослеживаемости отгрузок, нет банков-корреспондентов из недружественных стран, обеспечивается быстрое хождение валюты, есть возможность сократить число посредников при поставках», – рассказал источник, близкий к одному из них.

По словам собеседника «Известий» в одной из компаний начали предлагать расчеты в криптовалютах.

Ранее стало известно, что в список самых неудачных покупок 2023-го иркутян вошли гаджеты, одежда и бытовая техника. Только каждый третий иркутянин в уходящем году избежал приобретения бесполезных вещей (34%).

Покупкой девайсов и гаджетов (смартфонов, фитнес-браслетов, «умных» колонок) недовольны 12% опрошенных: «Купил смартфон, а через неделю вышла новая версия». По 10% респондентов сожалеют о приобретении одежды и обуви, бытовой техники (в т. ч. капучинаторов, кухонных комбайнов, роботов-пылесосов соковыжималок и увлажнителей воздуха).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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