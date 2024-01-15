Из Китая в Сибирь: Olkhon Ice Fest принимает эстафету ледовых фестивалей на Байкале

Уже в середине февраля откроется пятый юбилейный Olkhon Ice Fest на Байкале. Накануне этого события, в начале января, делегация Иркутской области побывала в китайской провинции Хэйлунцзян, где приняла участие сразу в двух масштабных мероприятиях – Цзямуском «Снежном фестивале Зима Восточного полюса Саньцзян» и Харбинском Международном ледовом и снежном фестивале. Чем удивил Китай? Что будет нового на ледовом фестивале на Ольхоне в этому году? И почему так важно делиться опытом, рассказали организаторы Olkhon Ice Fest.

Olkhon Ice Fest на Байкале.

Фото предоставлено организаторами Olkhon Ice Fest

«Байкальский праздник льда вызвал большой интерес»

В Китае Olkhon Ice Fest представил Россию и Иркутскую область наряду с другими ледовыми событиями Монголии, Сербии, Италии, Кореи – всего более 10 стран Европы и Азии. По словам директора Olkhon Ice Fest Семена Майора, приглашенного китайской стороной для участия в Первом Китайско-Российско-Монгольском международном форуме индустрии культуры, льда и снега, байкальский праздник льда вызвал большой интерес.

Фото предоставлено организаторами Olkhon Ice Fest

«Я считаю, что организаторам важна «насмотренность». Чтобы развивать свой фестиваль, надо видеть, как живет мировая индустрия снежно-ледовых праздников, — рассказал Семен Майор. – Приглашение к обсуждению взаимовыгодного сотрудничества в области культуры, образования, туризма и международных проектов показывает, что Olkhon Ice Fest уже приобрел достаточную известность как новый центр ледового искусства».

«От масштабности к уникальности и творчеству»

Харбинский ледовый и снежный фестиваль входит в пятерку крупнейших мировых зимних событий. Площадкой праздника становится не только город, но и вся провинция Хэйлунцзян (Харбин — столица региона).

Фестиваль в Харбине

Фото предоставлено организаторами Olkhon Ice Fest

Как отметили иркутяне, грандиозность сооружений в Харбине превалирует над творчеством. Снежно-ледовые композиции смотрятся величественно на фоне городского и индустриального пейзажа.

Olkhon Ice Fest на Байкале.

Фото предоставлено организаторами Olkhon Ice Fest

В отличии от Харбинского фестиваля Olkhon Ice Fest проходит в неповторимой байкальской локации и фокусируется на гармонии единения человека, природы и творчества. Недаром именно здесь родилась уникальная техника сотворчества скульпторов и воды ледопластика – создание композиций на основе наплесков и прибрежных обледеневших гротов.

«Тема фестиваля 2024 года определена как «Вселенная Байкал», – поделился директор Olkhon Ice Fest Семен Майор. – Мы хотим еще больше привлечь внимание жителей прибайкальских регионов и гостей фестиваля к тому, что наше уникальное озеро – это целый мир, который нужно беречь».

«Olkhon Ice Fest готовит новинки»

Olkhon Ice Fest на Байкале.

Фото предоставлено организаторами Olkhon Ice Fest

Одним из результатов поездки иркутян в Харбин и Цзямусы стала предварительная договоренность об участии команды китайских мастеров в Olkhon Ice Fest. Также запланирован гостевой визит на Байкал представителя оргкомитета Харбинского международного фестиваля снега и льда, директора Международной ассоциации ледовой скульптуры, профессора факультета скульптуры Харбинского университета Чжан Синь (Zhang Xin).

– Знакомство с дизайнерским арт-центром Харбинского международного фестиваля снега и льда и площадкой праздника вдохновило организаторов Olkhon Ice Fest на различные новшества и приемы, которые гости Ольхона смогут оценить с 15 февраля по 15 марта, – отмечают организаторы фестиваля.

Фото предоставлено организаторами Olkhon Ice Fest

Справка:

Olkhon Ice Fest — праздник ледового искусства на Байкале, фестиваль ледовой скульптуры проводится на берегу острова Ольхон с 2020 года. Уже в первый год Olkhon Ice Fest стал победителем Russian Event Awards 2020 в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры». Olkhon Ice Park — единственный в России интерактивный парк монументальной ледовой скульптуры, созданный по технологии ледопластики, техники, где мастер следует за природой.

Даты проведения Olkhon Ice Fest—2024: 15 февраля—15 марта.

Международный ледовый и снежный фестиваль в Харбине проводится с 1963 года и является одним из четырех крупнейших в мире фестивалей льда и снега, наряду с японским фестивалем снега в Саппоро, канадским зимним карнавалом в Квебеке и норвежским лыжным фестивалем. Харбин, столица провинции Хэйлунцзян, Китай, является одним из центров ледяной и снежной культуры в мире. Фестиваль традиционно начинается 5 января и длится месяц.