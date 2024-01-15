В тройку городов с самым высоким ростом цен на аренду жилья вошла Самара

В лидерах Санкт-Петербург и Москва. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на федеральную компанию «Этажи».

На первом месте в рейтинге крупнейших городов России по уровню риска дальнейшего роста средних ставок аренды однокомнатных квартир оказался Санкт-Петербург.

На втором месте Москва, где после коррекции 2022 года средние ставки аренды однокомнатных квартир оказались на 5% ниже, чем два года назад.

На третьем – Самара, где средние ставки аренды отстают от значений января 2022 года на 1,6%.

Также в зоне риска Воронеж и Казань, где рост средних ставок аренды за два года составил 1,9% и 11,1%, что ниже уровня инфляции.

Самыми «перегретыми» эксперты признали средние ставки однокомнатных квартир в Челябинске, Волгограде, Омске, Ростове-на-Дону и Нижнем Новгороде, где за последние два года они выросли от 38 до 57%.

Ранее стало известно, что аренда двухкомнатных и трехкомнатных квартир подорожала почти на 12% за год в Иркутске. В частности, однокомнатные квартиры за 2023 год стали дороже на 7,1% и стали стоить в среднем 23,5 тысячи рублей, двухкомнатные – на 11,3%, плата за месячную аренду выросла до 31 тысячи рублей, трехкомнатные – на 11,9%, до 39,2 тысячи рублей.

За четвертый квартал прошлого года прирост цен на съем однокомнатного жилья составил 12,6%, двухкомнатного – 6,1%, трехкомнатного – 8,4%.