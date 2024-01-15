«От простого пацана до авторитета». Как мошенники наживаются на популярном сериале

Не успел закончиться первый сезон популярного сериала «Слово пацана», как мошенники уже запустили пирамиду по его мотивам.

– Организаторы предлагают сделать взнос, причем в криптовалюте (в пересчете — примерно от 10 долларов). Взамен получаешь какие-то токены — тоже типа крипты, только их собственной, которая внутри проекта крутится. Эти токены якобы постоянно растут в цене — аж до 25% в день. Ну и по классике — чем больше будет людей в проекте, тем быстрее взлетит «пацанская» крипта. Потом ее можно продать — и получить огромную прибыль, – описывает схему мошенничества один из пользователей.

При этом на мошенническом сайте гарантируют, что точно дадут заработать всем участникам. И каждый сможет вырасти «от простого пацана до авторитета» – только побольше людей приводи. То есть создатели даже не скрывают, что это пирамида.

На сайте нет никаких контактов, кроме телеграм-канала. В канале больше 4000 участников. Этот псевдоинвестпроект не имеет никакого отношения к создателям «Слова пацана». Мошенники просто решили воспользоваться популярностью нашумевшего сериала.

– Действительно, это классическая финансовая пирамида, – разъясняют на портале «Финансовая культура», который ведут сотрудники ЦБ в рамках образовательного проекта. – Людям обещают заработок за счет привлечения новых участников. Но как только организаторы наберут побольше взносов, они исчезнут со всеми деньгами. И угадать, когда именно это случится, невозможно

Эксперты ЦБ добавляют, найти преступников будет практически нереально — они не оставляют никаких контактов. А выследить, куда ушли деньги, тоже вряд ли получится — криптовалютные кошельки анонимны.