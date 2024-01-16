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Доллар впервые с конца июня упал до 87,4 руб. Что происходит?

Рубль укрепляется пятую сессию подряд. Доллар впервые с конца июня достигал 87,4 руб., евро приблизился к 95,5 руб., а юань – к 12,1 руб.  Укреплению рубля способствует решение ЦБ с 15 января увеличить продажи иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Однако, по мнению экспертов БКС Мир инвестиций, эта мера может оказать поддержку только на краткосрочном горизонте.

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– Ежедневный объем таких сделок относительно небольшой в сравнении даже с торговыми оборотами пары CNY/RUB. К тому же одна из основных причин увеличения предложения валюты со стороны Банка России — сокращение нефтегазовых доходов бюджета — может в более долгосрочной перспективе постепенно усиливать давление на курс рубля. Особенно на фоне возросших бюджетных расходов и относительно низких котировок нефти, – поясняют аналитики БКС.

Аналитики ПСБ ранее прогнозировали укрепление курса рубля ниже 90 руб. за доллар в первом квартале 2024 года. Однако далее они ждут возврата доллара на уровень 90-100 рублей за доллар.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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