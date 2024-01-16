Укрепление рубля сдерживает рост российского фондового рынка

15 января рубль продолжает укрепляться, сдерживая рост Индекса МосБиржи. Повышению курса национальной валюты способствуют сезонное снижение импорта, сохранение продаж валюты экспортерами и ожидания по росту объемов нетто-продаж валюты ЦБ РФ. Об этом говорит Елена Юшкова, аналитик ФГ «Финам».

Инфляция в России по итогам года уложилась в верхний прогноз Банка России – 7,5% (г/г), составив 7,42%. Предполагается, что центробанк сохранит жесткую кредитно-денежную политику, как минимум, до лета.

Поддержку российскому фондовому рынку оказывает рост цен на нефть, который происходит из-за усиления напряженности в районе Красного моря. После ударов США и Великобритании по Йемену танкерные компании вынуждены менять своим маршруты, обходя Красное море, что увеличивает сроки транспортировки нефти и СПГ, а также приводит к росту затрат на логистику.

Индекс МосБиржи снизился сегодня на 0,3% до отметки 3177,0 пункта, долларовый Индекс РТС вырос на 0,5% до значения 1141,8 пункта.

Бумаги VK и Ozon растут на слухах о совместной сделке: VK может выкупить долю Baring Vostok в Ozon, размер которой составляет 27,7%. На фоне этого депозитарные расписки Ozon прибавили в цене 2,7%, а акции VK выросли на 0,7%. Кроме того, бумагам OZON могли оказать поддержку новости о крупных потерях основного конкурента Wildberries из-за пожара на складе под Санкт-Петербургом. Ущерб Wildberries предварительно оценивается в 17 млрд руб.

Расписки «Глобалтранс Инвестмент» выросли на 1,8% на новостях о смене собственника. Казахстанский бизнесмен Кайрат Итемгенов приобрел 26,19% доли в Globaltrans у трех основателей компании – Никиты Мишина, Константина Николаева и Сергея Мальцева. В будущем К. Итемгенов намерен довести свою долю в «Глобалтранс Инвестмент» до 31,62%. К. Итемгенов поддерживает стратегию компании, в том числе намеченную редомициляцию в свободную экономическую зону Abu Dhabi Global Market.

В лидерах роста также обыкновенные акции компании «Алроса» (+2,2%), депозитарные расписки Fix Price (+2,1%), а также обыкновенные акции «Ростелеком» (+2,0%).

В числе аутсайдеров обыкновенные акции Группы ПИК (-1,4%), продолжающие свое падение из-за ужесточения условий получения льготной ипотеки, которая была ранее одним из основных драйверов рынка недвижимости.

На 1,1% снизились котировки акций «Лукойла». Одна из причин – полное прекращение эксплуатации одной из двух установок каталитического крекинга на Нижегородском НПЗ в результате поломки иностранного оборудования, не подлежащего замене из-за санкций.

Кроме того, подешевели бумаги «Северстали» (-0,9%), а также обыкновенные акции «Сургутнефтегаза» (-0,8%) и ВТБ (-0,9%).