Все бы так падали! Дерипаска скептически отнесся к заявлениям об упадке в китайской экономике

Российский бизнесмен Олег Дерипаска раскритиковал аналитику западных агентств, который заявляют об упадке в экономике Китая.

– Верится с трудом. Вернее сказать – совсем не верится, особенно когда бываешь там регулярно. Да, наверное, есть определённые сложности: непросто расти последние 30 лет средним темпом 6-7% в год и в результате стать второй экономикой в мире с ВВП более 19 трлн долларов. Но проблемы Китая не выглядят непреодолимыми, – написал в своём Telegram-канале Олег Дерипаска.

Reuters сообщает, что Китай борется с вялым восстановлением после пандемии и спадом на рынке недвижимости, зарубежные руководители впервые за четыре десятилетия с тех пор, как Пекин открыл его для иностранных инвестиций, обеспокоены долгосрочными перспективами роста.

Однако премьер-министр Китая Ли Цян в Давосе заявил, что китайская экономика восстановилась и пошла вверх и вырастет примерно на 5,2% в 2023 году, что выше официального целевого показателя около 5%.

По мнению Олега Дерипаски, заявления западных агентств – элемент недобросовестной конкурентной борьбы.

– Китай сможет создать альтернативную экономическую реальность: устойчивую платёжную систему, в основе которой будет юань, долговой рынок, обеспечивающий значительную часть международной торговли. <…> В отличие от запада, который собственноручно отрубает себе рынок за рынком, у Китая есть крайне редкий и ценный ресурс – гигантский неосвоенный внутренний рынок, 400 миллионов людей со средним достатком. А в ближайшие 10 лет их число удвоится. Это уже больше, чем вся Европа, – резюмирует российский бизнесмен.

Ранее Олег Дерипаска прогнозировал, что через три года доллар потеряет 20% в мировом обороте, а доля китайского юаня увеличится до 20%, что связано с объективным увеличением роли Китая в мировой экономике.

Напомним, что оборот торговли РФ с Китаем товарами в 2023 году вырос на 26,3%, до $240,11 млрд. Экспорт Китая в Россию увеличился за год на 46,9% (до $110,97 млрд), импорт из РФ — на 12,7% (до $129,14 млрд).