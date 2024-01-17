Россияне переходят на «длинные» вклады – ВТБ

По данным ВТБ, со второго полугодия 2023 года розничные клиенты начали «удлинять» сроки своих пассивов. Если в начале года почти 60% рублевых вкладов в ВТБ были размещены на срок шесть месяцев, то к концу года их доля снизилась до 34%. Одновременно вырос интерес к долгосрочным продуктам: за год доля трехлетних депозитов увеличилась с 5 до 25%.

«По нашим оценкам, в ближайшее время спрос на долгосрочные депозиты в России будет сохраняться. Интерес к «длинным» депозитам будет поддерживать стабилизация ситуации на рынке вкладов и расширение горизонтов планирования населения. Поддерживать спрос будет и ожидаемое снижение ключевой ставки во второй половине 2024 года. В этих условиях долгосрочные депозиты позволят клиентам зафиксировать высокую доходность на длительный срок и не зависеть от макроэкономических факторов в дальнейшем», – прокомментировала начальник управления «Сбережения» ВТБ Наталья Тучкова.

Ранее ВТБ заявил о рекордном спросе россиян на сбережения в последний месяц 2023 года.

В декабре портфель рублевых средств розничных клиентов банка увеличился почти на 550 млрд рублей. Результат более чем на 80% превысил итоги ноября и стал для ВТБ максимальным за отдельный месяц не только в 2023 году, но и за все время работы банка. Общий объем портфеля рублевых средств физлиц ВТБ (вклады, текущие и накопительные счета) превысил 6,2 трлн рублей, увеличившись за год на 35%. Основным драйвером выступили рублевые счета до востребования, в первую очередь – накопительные.

По прогнозам ВТБ, в 2024 году на фоне высоких ставок по банковским депозитам объем привлеченных средств в России продолжит увеличиваться. Однако с учетом того, что многие клиенты уже разместили накопления в банках, темпы роста рынка будут более умеренными, чем в прошлом году, хотя и останутся двузначными.

«Сегодня можно с уверенностью сказать, что ставки по рублевым депозитам в России достигли максимально высокого значения. На текущих уровнях доходность по сберегательным продуктам продержится как минимум до середины февраля, когда состоится очередное заседание Центрального банка по ключевой ставке. У клиентов, которые еще не успели разместить свои средства под повышенную доходность, еще сохраняется возможность зафиксировать высокие ставки на длительный срок», – добавила Наталья Тучкова.