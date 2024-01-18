Доходы Сбера выросли за год в пять раз

В 2023 году банк заработал 1,5 трлн рублей – в пять раз больше, чем в 2022-м. Рентабельность капитала составила 24,7%. Об этом пишет издание Лента.ru со ссылкой на отчетность компании.

«За этот год мы увеличили количество клиентов, улучшили позиции на всех ключевых банковских рынках и совершили прорыв в развитии технологий искусственного интеллекта. По итогам 2023 года портфель средств физических лиц превысил 22,6 триллиона рублей и увеличился на рекордные 4,3 триллиона рублей. За год мы выдали более 20 триллионов рублей корпоративных и 8,3 триллиона рублей розничных кредитов, при этом качество кредитного портфеля улучшилось. Розничный кредитный портфель прибавил почти 30 процентов, а совокупный портфель Сбера вырос более чем на 26 процентов, что станет фундаментом для роста доходов и в 2024 году», – отметил президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Исходя из дивидендной политики Сбера, акционеры банка в этом году смогут получить в виде дивидендов 50 процентов от чистой прибыли, то есть около 750 миллиардов рублей.

«Акции Сбера всегда были одним из наиболее предпочтительных бумаг в портфелях розничных и институциональных инвесторов», – отметил экономист Андрей Бархота.

По его мнению, результаты работы банка подтверждают реализацию не только восстановления уверенного роста показателей всех бизнес-линий, но и их значительного роста.