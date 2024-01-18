78,9 тысяч автокредитов выдано в декабре

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), количество выданных автокредитов (на новые автомобили и автомобили с пробегом) в декабре 2023 года составило 78,9 тыс. ед. По сравнению с предыдущим месяцем их число практически не изменилось, сократившись на «символические» 0,3% (в ноябре 2023 года – 79,2 тыс. ед.).

В свою очередь по сравнению с аналогичным периодом прошлого года число выданных автокредитов в декабре 2023 года, напротив, существенно выросло – на 60,3% (в декабре 2022 года – 49,2 тыс. ед.). Во многом такой рост объясняется радикальным падением выдачи автокредитов в 2022 году, приостановкой госпрограмм льготного автокредитования в конце того года, а также увеличением предложения в 2023 году новых автомобилей.

Наибольшее количество автокредитов в регионах РФ в декабре 2023 года было выдано в:

Москве (4,93 тыс. ед.),

Московской обл. (4,23 тыс. ед.),

Республике Татарстан (3,84 тыс. ед.),

Краснодарском крае (3,63 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (3,48 тыс. ед.),

Санкт-Петербурге (3,29 тыс. ед.).

Региональная динамика выдачи автокредитов в декабре 2023 года по сравнению с предыдущим месяцем отличалась разнонаправленностью. При этом количество выданных автокредитов в регионах РФ в декабре 2023 года больше всего сократилось в:

Санкт-Петербурге (-9,1%),

Тульской обл. (-8,4%),

Оренбургской обл. (-7,6%),

Воронежской обл. (-7,4%),

Ханты-Мансийском АО (-6,3%).

В свою очередь, в ряде регионов из топ-30, в декабре, напротив, был продемонстрирован рост выдачи автокредитов, в том числе, в:

Омской обл. (+12,4%),

Ставропольском крае (+10,2%),

Пермском обл. (+8,3%),

Иркутской обл. (+8,0%),

Тюменской обл. (+7,1%).

В Москве число выданных автокредитов в декабре сократилось на 1,3%.

«В последнее время на рынке автокредитования наблюдается определенная стабилизация, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – На наш взгляд, к концу 2023 года произошло постепенное насыщение спроса, не реализованного в полной мере в 2022 году в условиях дефицита новых автомобилей. Что касается серьезных темпов роста количества выданных автокредитов в 2023 году по сравнению с предыдущим годом, то они объясняются эффектом низкой базы из-за падения выдачи в 2022 году. Кроме того, в 2023 году рост выдачи был связан с возобновлением госпрограмм льготного автокредитования, а также с увеличением продаж новых автомобилей. Вместе с тем, автокредиты по-прежнему предоставляются, прежде всего, тем заемщикам, чей Персональный кредитный рейтинг (ПКР) находится на приемлемом уровне. Так, среднее значение ПКР заемщиков по автокредитам составляет 685 из 999 возможных баллов, а в сегменте крупных автокредитов (на сумму более 3 млн. рублей) – 731 балл».