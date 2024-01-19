В Анге впервые за 43 года отремонтировали ДК: на работы потратили 11 млн рублей

Капитальный ремонт провели в Доме культуры в селе Анга Качугского района – реконструкция велась в 2023 году, рассказали в региональном правительстве.

«В этом году мы проведем текущий ремонт еще в двух культурно-информационных центрах Качугского района – Манзурском и Большетарельском. В целом по региону текущий ремонт состоится в 39 зданиях. По нацпроекту «Культура» продолжится возведение сельского клуба в селе Обуса Осинского района. За счет федеральных и областных средств будет продолжено строительство Дома культуры в поселке Новостройка Черемховского района», – отметила министр культуры Прианагрья Олеся Полунина.

Что касается ДК в Анге, то на его ремонт из областного и местного бюджетов было выделено более 11 млн рублей. Дом культуры на 200 мест с библиотекой построили здесь в 1980-м, все эти годы капремонт в нем не проводился.

В здании работают шесть специалистов и действуют 10 клубных объединений.