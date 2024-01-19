Сорок почтовых отделений хотят модернизировать в Иркутской области

Жители Иркутской области пожаловались на неудовлетворительное состояние почтовых отделений и выступили с просьбой привести их в порядок, рассказал губернатор Игорь Кобзев.

«В планах – ремонт 40 зданий. Сейчас идет их осмотр и обследование, подготовка необходимой документации и поиск подрядчиков. Более того, мы с руководством «Почты России» договаривались о ремонте отделений почтовой связи в населенных пунктах вдоль Байкало-Амурской магистрали. Важно это сделать в преддверии грядущего юбилея БАМа», – пояснил Кобзев.

В частности, будут отремонтированы почтовые отделения в Усть-Куте на улице Речников и в рабочем поселке Звездный в Усть-Кутском районе. В Железногорске-Илимском и рабочем поселке Магистральный Казачинско-Ленского района появятся новые здания – быстровозводимые строения.