На одну сделку с новостройкой приходится пять продаж «вторички» и ИЖС

Тенденция наметилась еще в 2019 году. Об этом сообщают аналитики Циан.

В 2019 – 2023-м в России зарегистрировано ~3,6 млн сделок на первичном рынке (с оформлением ДДУ) и ~18 млн сделок по ДКП.

«Соотношение «один к пяти» удивительно стабильно», – подчеркивают эксперты.

В 2019, 2020, 2021 и по данным за 3 квартала 2023 сделки с новостройками составляют 19-21% от числа оформленных ДКП. Лишь в 2022 году – из-за слабых продаж во 2 квартале при дорогой ипотеке – продаж на первичном рынке в относительном выражении было чуть меньше (16%).