Капитальный ремонт провели в 337 домах Иркутска

На эти цели потрачено 888 млн рублей. Об этом рассказали в мэрии.

Всего проведено 772 вида работ. В частности, в 29 жилых объектах отремонтировали систему электроснабжения, в 39 – теплоснабжения, в 24 и 19 – холодное и горячее водоснабжение соответственно. В 93 домах привели в порядок крыши, в 60 – фасады, в 49 – подвальные помещения. За год в 50 МКД заменили почти 100 лифтов.

Еще 7 МКД в 2023 году отремонтировали по муниципальной программе «Жилище». Она предусматривает финансирование 70 % объема работ по ремонту многоквартирных домов из городского бюджета и 30 % – за счет собственников квартир. Средства казны в виде субсидии выделяют управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК. Работы выполнили на проспекте Маршала Жукова, 86, Помяловского, 12, Советская, 176/196 и 176/193, Бродского, 2, Мельничная, 2/2, в микрорайоне Приморский, 34.