Миллион человек получают пенсию в Байкальском банке

За 2023 год число пенсионеров-клиентов Байкальского банка увеличилось на 111 000 человек. Теперь около миллиона пенсионеров получают пенсию в Байкальском Сбере.

По данным экспертов Сбера, в прошлом году решение о получении пенсии в Байкальском банке приняли 58 тысяч жителей Иркутской области, по 18 тысяч забайкальцев и жителей республики Бурятии и около 17 тысяч якутян.

«Получать пенсию “на руки” для поколения старшего возраста привычно. И рассказать об удобстве и безопасности получения пенсии на карту могут близкие, дети и внуки. Родственники могут помочь в подготовке заявления на перевод, установку мобильного приложения банка и научить им пользоваться», - Александр Абрамкин, председатель Байкальского банка Сбербанка.

Большинство клиентов старшего возраста пользуются мобильным приложением Сбера, самостоятельно оплачивают квитанции за ЖКХ, мобильную и стационарную связь, интернет и ТВ, а также отправляют и получают переводы. А обновить приложение или научить им пользоваться помогут в любом отделении Сбера.