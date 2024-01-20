В Иркутске началась подготовка к реконструкции путепровода на Батарейной

Подготовительный этап работ к реконструкции путепровода на станции Батарейной ведется в Иркутске. Ремонт будет выполнять муниципальное предприятие «Служба эксплуатации мостов», рассказали в мэрии.

В настоящее организация проводит процедуры закупок на специализированные виды работ по переносу коммуникаций, готовит технику, приобретает строительные материалы.

Проблемные вопросы поставлены на особый контроль. Все жалобы, обращения и пожелания фиксируются и отрабатываются сотрудниками профильных подразделений администрации города

Заявки на уборку территории, вывоз снега и мусора выполняются в приоритетном порядке. Также особое внимание уделяют вопросам транспортного сообщения.