У Cбера очередной рекорд по чистой прибыли – почти 1,5 трлн рублей. Что это значит для акций?

Компания опубликовала финансовые результаты по российским стандартам на прошедшей неделе. Cуммарный чистый процентный доход за 2023 год вырос на 37% год к году, до 2,3 трлн руб. Чистый комиссионный доход увеличился на 17%, до 716 млрд руб. Рентабельность капитала составляет почти 25%.

– При выплате 50% от чистой прибыли потенциальны дивиденды за год могут составить около 33 руб. на акцию, – подчеркивает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин. – Это соответствует дивидендной доходности в 12%.

Аналитики БКС смотрят позитивно на Сбер, целевая цена составляет 370 руб. В пятницу, 19 января, акции на Мосбирже закрылись на уровне 274,8 руб.