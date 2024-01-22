Число предпринимателей малого и среднего бизнеса в Иркутской области выросло на 3,3% по итогам 2023 года

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области выросло на 3,3% по итогам 2023 года. Также возросла численность занятых в этой сфере: более 360 тысяч человек, что на 1,5% больше, чем в предыдущем году. Первые итоги 2023 года для малого и среднего бизнеса озвучил первый заместитель Председателя Правительства Иркутской области Руслан Ситников.

– Малый и средний бизнес первым чувствует изменения, происходящие в экономике, на МСП в первую очередь отразились события, происходящие в мире. Бизнес активно перестраивался, искал новых партнеров, выстраивал новые логистические цепочки. Правительство Иркутской области и институты развития бизнеса, конечно, активно помогали предпринимателям в этой работе: искали индивидуальный подход, внедряли новые меры поддержки, привлекали федеральные ресурсы. И вот сейчас, глядя на свежую статистику, можно сказать, что малый и средний бизнес Иркутской области эти трудности смог преодолеть, – подчеркнул Руслан Ситников.

Он также сообщил о том, что специальный налоговый режим, созданный для самозанятых граждан, продолжает пользоваться популярностью в Приангарье. Ежемесячно количество самозанятых растет в среднем на 3%, что превышает плановый показатель в шесть раз. Сейчас в регионе их более 123 тысяч.

Руслан Ситников напомнил, что единым окном для предпринимателей Иркутской области и тех, кто только планирует начать свое дело, является Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Центр «Мой бизнес», который работает в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», инициированного Президентом РФ.

Фото: Андрей Фёдоров

В 2023 году в Центр «Мой бизнес» поступило порядка 42 тысяч обращений. Более 12 тысяч физических лиц, самозанятых и предпринимателей воспользовались услугами и консультациями, проведено более 150 мероприятий, 18 из которых – масштабные форумы и конференции с привлечением региональных и федеральных экспертов.

Значительно увеличилось количество оказываемых Центром «Мой бизнес» услуг. Начиная с 2020 года Центр «Мой бизнес» предоставил предпринимателям более тысячи поручительств. В 2020 году – 124 поручительства на общую сумму более 900 миллионов рублей, что позволило привлечь финансирование в развитие бизнеса на сумму 2,3 млрд рублей. В 2021 году предоставлено 219 поручительств на общую сумму более 1,5 млрд рублей, что позволило привлечь финансирование в развитие бизнеса на сумму 4,1 млрд рублей. В 2022 году Центр «Мой бизнес» предоставил предпринимателям 367 поручительств на общую сумму более 1,7 млрд рублей, что позволило привлечь финансирование в развитие бизнеса на сумму 4 млрд рублей.

Фото: Андрей Фёдоров

Одно из важнейших направлений работы Центра – гарантийная поддержка.

– В 2023 году Центр «Мой бизнес» предоставил предпринимателям более 300 поручительств на сумму 2 млрд рублей, благодаря чему бизнес Иркутской области привлек в свое развитие около 5 млрд рублей. В 2023 году Центром «Мой бизнес» выдано 478 млн рублей по беззалоговой программе поручительств, в рамках которой предприниматель имеет возможность, не имея залога получить кредит. Наибольшее количество заявок, поступающих в Фонд, приходится на Иркутск и Иркутский район (58%), на втором месте – Ангарск (10%), на третьем месте – Братск (9%), -- рассказала директор с Иркутской области Центр «Мой бизнес» Диляра Окладникова.

Одним из трендов последних трех лет является переориентация портфеля поддержки от торгового сектора в сектор реальной экономики. 75% выданных кредитов с участием поручительства Центра получили предприниматели, занятые в строительстве, обрабатывающем производстве и сельском хозяйстве, здравоохранении, оказывающие социальные услуги, занимающиеся транспортировкой и хранением, профессиональной и научно-технической деятельностью, а также представители гостинично-ресторанного бизнеса и другие.

Руслан Ситников подчеркнул, что гарантийная поддержка дает возможность привлечь не только финансирование банков, но и других институтов поддержки: регионального Фонда развития промышленности, Фонда микрокредитования Приангарья, а также федеральных институтов, например, Корпорации МСП.

– Статистика показывает, что нам удалось повысить узнаваемость Центра «Мой бизнес», сделать его действительно «точкой входа». Но в погоне за количеством, мы не забудем о качестве, поэтому в новом году совместно с министерством экономического развития региона и всеми институтами развития мы намерены продолжить совершенствование мер поддержки и, конечно, качество предоставления этих услуг, чтобы сделать их еще более актуальными и доступными для предпринимателей Иркутской области, – отметил Руслан Ситников.