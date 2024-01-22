OlkhonIceFest стартует в феврале на Байкале

Пятый юбилейный фестиваль OlkhonIceFest состоится в середине февраля на острове Ольхон Иркутской области, рассказали в региональном агентстве по туризму.

Тема фестиваля 2024 года определена как «Вселенная Байкал». Организаторы ставят задачу привлечь внимание жителей прибайкальских регионов и гостей события к необходимости беречь природный объект.

Стоит отметить, что в начале января делегация фестиваля посетила провинцию Хэйлунцзян в Китае, где приняла участие в первом китайско-российско-монгольском международном форуме индустрии культуры, льда и снега.

Фото агентства по туризму Иркутской области

Этот опыт вдохновил организаторов OlkhonIceFest на различные новшества и приемы, которые гости Ольхона смогут оценить в период с 15 февраля по 15 марта.

OlkhonIceFest проходит на острове Ольхон. Именно здесь возникла уникальная техника сотворчества скульпторов и воды, известная как ледопластика, которая основана на создании композиций с использованием наплесков и обледеневших прибрежных гротов.