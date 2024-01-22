Треть подержанных авто в России продают со скрученным километражом

Чаше всего такие машины встречаются в Краснодарском крае, Самарской и Челябинской областях. Об этом «Известиям» рассказали представители площадок по продаже авто, сравнив их историю с данными объявлений.

– Практически у каждого третьего б/у автомобиля скручены показатели одометра, – заявил президент Национального автомобильного союза (НАС) Алексей Подщеколдин. – Это влияет на цену. Например, у Renault Logan в одном из объявлений был указан пробег в 48,5 тыс. км, а реальный – 329 тыс. Разница в цене могла составить 300 тыс. рублей.

Попасть на автомобиль со скрученными показателями одометра (счетчика километража) можно как у дилеров, так и на интернет-площадках, напомнил вице-президент ассоциации Ян Хайцеэр.

– Вероятность приобрести такую машину в крупных городах меньше, чем на периферии, так как у местных сервисов нет достаточной квалификации и диагностического оборудования, – пояснил он.

В Самарской, Челябинской и Ростовской областях, а также в Башкирии доля авто с фальсифицированным пробегом не намного меньше – 23%. Далее следуют Московская, Свердловская области с 21%, а затем – Татарстан, Санкт-Петербург и Москва с 17%.

Напомним, что первые восемь месяцев 2023 года рынок автомобилей с пробегом рос воодушевляющими темпами. В августе, несмотря на сезон отпусков, количество перерегистрации легковых автомобилей оказалось рекордным за последние годы – 647,1 тысячи «штук». В 2023 году сегмент машин с пробегом мог бы увеличится более чем на 30%.

Однако в правительстве был принят закон о внеплановом повышении утилизационного сбора, который ожидали только в 2024. Вместе с этим, опасаясь вторичных санкций Запада, ввела новые ограничения экспорта Япония, затем Корея. Жестче стали контролироваться поставки машин через Казахстан. В целом ввоз машин с пробегом постепенно снизился с июльских 50 тысяч «штук» в 2-2,5 раза. Всю осень и декабрь число перерегистраций сокращалось. А итог года не так хорош, как предполагалось ранее – всего 6,64 миллиона сделок (+21,2%).