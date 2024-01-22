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Объекты ИНК по программе промышленного туризма посетили более 1000 человек

С экскурсиями на объектах Иркутской нефтяной компании (ИНК) в период действия программы промышленного туризма в 2021–2023 гг. побывали более 1000 человек.

Из них почти 500 человек посетили производственные объекты, включая Иркутский завод полимеров, который ИНК строит в Усть-Куте, в 2023 г. Экскурсии по стройплощадке проводятся для всех желающих. В частности, в прошлом году на территории прошли экскурсии для студентов, школьников, журналистов, блогеров, представителей власти и бизнеса.

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В апреле 2023 г. экскурсионный маршрут по производственным объектам ИНК вошел в путеводитель по промышленному туризму Минпромторга России. Компания также была отмечена в номинации «ПРОМдостояние» в финале II Всероссийского акселератора за лучшую практику по организации производственной экскурсии на предприятия нефтегазодобывающей отрасли.

Экскурсия на Иркутский завод полимеров занимает около 2 часов и рассчитана на группу 1020 человек. Также ИНК разрабатывает программы для отдельных целевых аудиторий – для студентов профильных специальностей, для старших школьников, для учеников младших классов и их родителей.

Записаться на бесплатные экскурсии можно на официальном сайте компании. Также ИНК регулярно проводит розыгрыши путевок в Усть-Кут с посещением Иркутского завода полимеров в социальных сетях и на радио.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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