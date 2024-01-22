Капсула с радиоактивным цезием найдена в Иркутской области

12 января работник компании «ТНГ-Групп» потерял радиоактивный источник с цезием-137 ИГИ-Ц-4-2 в Усть-Кутском районе.

«С места проведения поиска утерянного контейнера сообщили о его обнаружении. Контейнер не поврежден. Проведенные замеры защитной капсулы не выявили превышения уровня радиационной безопасности. Контейнер с Цезием-137 направят к специальному месту хранения для дальнейших следственных мероприятий», – рассказали в пресс-службе «ТНГ-Групп».

Заявление о пропаже написали 16 января.