Средняя ставка по ипотеке на «вторичку» в Подмосковье к концу 2023 года выросла до 15,7%

По подсчетам аналитиков департамента ипотечного кредитования компании «ТСН Недвижимость», в декабре 2023 года среднее значение ипотечной ставки на вторичном рынке жилой недвижимости Московской области составило 15,71% годовых. Самые выгодные кредиты на покупку квартиры в последний месяц ушедшего года были выданы под 14%, самые дорогие – под 18,1%.

За 2023 год средняя ставка по ипотеке на «вторичку» в Подмосковье выросла на 46,4% или почти в 1,5 раза – с 10,73% до 15,71% годовых.

Ипотека дорожает с июля прошлого года на фоне решений Центробанка о поднятии ключевой ставки, которая в итоге увеличилась с 7,5% до 16% годовых.

Это привело к снижению популярности ипотеки среди покупателей квартир. По данным «ТСН недвижимость», если в первой половине 2023 года на вторичном рынке Подмосковья порядка 75% сделок купли-продажи заключалось в ипотеку, то к декабрю ее доля сократилась до 45%.

«Ставки по ипотеке на вторичную недвижимость на данный момент очень высоки – от 17% годовых, а при первоначальном взносе в 10% доходят до 19%. С такими условиями ежемесячный платеж по ипотеке получается очень большим и недоступным для многих россиян. Например, в Подмосковье для покупки небольшой двухкомнатной квартиры стоимостью 10 млн рублей в кредит на 25 лет с первоначальным взносом в 20% по ставке в 17,5% годовых платеж составит порядка 120 тысяч в месяц», – рассказала Юлия Позаченюк, руководитель департамента ипотечного кредитования «ТСН Недвижимость».

При этом покупатели, которые все-таки берут кредиты по новым высоким ставкам, есть. Даже на таких условиях люди все равно стараются решить свой жилищный вопрос, так как у них нет понимания, что будет с рынком недвижимости в нынешнем году.

«Также они держат в уме возможность рефинансироваться в случае снижения ключевой ставки в будущем. Однако в целом желающих взять ипотеку для покупки квартиры на вторичном рынке становится все меньше и меньше. Многие отложили выход на сделку в ожидании февральского заседания Центробанка по ключевой ставке, чтобы посмотреть, как ситуация с ипотекой будет развиваться дальше», – добавила эксперт.